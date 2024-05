Bateria, która działa nieprzerwanie od 184 lat. Poznaj jej tajemnicę

Zakupiony przez fizyka, profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego, Roberta Walkera, dzwonek działa na bazie tzw. "suchych słupów" - wczesnej wersji baterii, która w tym przypadku nieprzerwanie napędza mechanizm dzwonka. Mimo że dokładny skład baterii pozostaje tajemnicą, uważa się, że jest ona pokryta siarką, co sprawia, że wygląda trochę jak świeca. Naukowcy mają pewne hipotezy odnośnie do składu i mechanizmu działania baterii, ale brak bezpośredniego dostępu do jej wnętrza uniemożliwia potwierdzenie tych teorii. Dr Robert Taylor, w rozmowie z BBC, zwraca uwagę na wyjątkowo niskie zużycie energii przez dzwonek oraz minimalne straty energii spowodowane oporem powietrza.