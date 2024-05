Nowy elektroniczny zamek do drzwi od Xiaomi. Odblokujesz go na 10 sposobów

Nowy zamek od Xiaomi wyróżnia się zaawansowanym systemem identyfikacji na podstawie żył palca, co pozwala na bardziej precyzyjne zabezpieczenia niż standardowe czytniki linii papilarnych. Smart Door Lock 2 Finger Vein Version, dostępny już w przedsprzedaży w Chinach, umożliwia odblokowanie na dziesięć różnych sposobów, w tym przez NFC, wprowadzenie hasła, Bluetooth oraz za pomocą tradycyjnego klucza. Producent podkreśla, że błąd w rozpoznawaniu jest minimalny i wynosi jedynie 0,0001%, co stanowi znaczącą poprawę w stosunku do wcześniejszych rozwiązań.

Xiaomi oferuje swój najnowszy zamek w promocyjnej cenie 1299 yuanów, co przelicza się na około 720 złotych, przy czym zaliczka wynosi 100 yuanów, czyli około 55 złotych. Po okresie przedsprzedaży cena tego urządzenia wzrośnie do 1499 yuanów, czyli około 820 złotych. Zamek jest także wyposażony w cichy mechanizm blokujący oraz alarm, a jego bateria jest zdolna wytrzymać do roku na jednym ładowaniu. Stan zamka można śledzić zdalnie przy użyciu aplikacji Xiaomi, co umożliwia pełną integrację z systemem inteligentnego domu HyperOS, jak informuje serwis Notebookcheck.