BIK wprowadza nową usługę monitorowania darknetu. By chronić nasze dane

Usługa polega na śledzeniu ujawnień danych w szarej strefie internetu. Darknet, jak wyjaśnia Andrzej Karpiński z Grupy BIK, to miejsce sprzyjające cyberoszustom, gdzie dochodzi do nielegalnych transakcji, w tym handlu danymi osobowymi.

"Darknet to swego rodzaju podziemie, które szczególnie sprzyja cyberoszustom i rozwojowi przestępczości takiej, jak handel narkotykami, bronią oraz danymi. Na znacznie szerszą skalę niż w zwykłej sieci dochodzi tam do nielegalnych transakcji, w ramach których zleca się rozmaite ataki, kradzieże tożsamości, przełamanie dostępu do wrażliwych informacji" - mówi szef bezpieczeństwa Grupy BIK Andrzej Karpiński.