NASA przewiduje koniec życia na Ziemi za miliard lat. Tak wskazały wyliczenia

Naukowcy z NASA oraz japońskiego uniwersytetu Toho przewidują, że Ziemia przestanie być zdolna do podtrzymywania życia za około miliard lat. Według badań opublikowanych w " Nature Geoscience ", bogata w tlen atmosfera Ziemi zmieni się w pełną metanu, co zniszczy życie, jakie znamy.

Superkomputer wyliczył, że stanie się to w 1 000 002 021 roku. "Wtedy nawet najbardziej odporne organizmy nie będą w stanie żyć na powierzchni planety" - ostrzegają.

Christopher T. Reinhard i Kazumi Ozaki, autorzy badania, przewidują, że Słońce przekształci się w czerwonego olbrzyma, co może doprowadzić do wchłonięcia Merkurego i Wenus. Dla Ziemi istnieją dwa scenariusze: podzielenie losu sąsiednich planet lub wypchnięcie na dalszą orbitę. W ciągu miliarda lat stężenie tlenu na Ziemi może spaść do mniej niż 10 proc. obecnego poziomu.