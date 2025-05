Te ryby są wyjątkowe. Żyją na głębokości 8 km

Omawiana ryba to przedstawiciel gatunku pseudoliparis belyaevi. Ma jasne ubarwienie, prymitywną budowę i przypomina istotę rodem z koszmarów. Profesor Alan Jamieson, kierujący badaniami, relacjonuje, że jego zespół naukowy prowadził obserwacje, by sprawdzić, co kryje się na głębokości dokładnie 8022 metrów. Dwa miesiące pracy w terenie przyniosły ogrom danych na temat ryb występujących w najgłębszych rejonach światowych oceanów.