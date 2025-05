Ta terapia może zmienić świat. Nowe badania wskazują na potencjał psychodelików

Co czyni to odkrycie szczególnie istotnym, to długotrwałe korzyści poznawcze po zaledwie jednej dawce psychodeliku. Zaobserwowaliśmy zwiększoną zdolność do adaptacji w nauce, co sugeruje, że te związki mogą wywoływać trwałe i znaczące zmiany neuroplastyczności w korze przedczołowej