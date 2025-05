Globalna uprawa bananów zagrożona. Klimat zmienia się nie do poznania

Zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla globalnych upraw bananów, szczególnie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. "Zmiana klimatu zabija nasze uprawy. Oznacza to brak dochodów, ponieważ nie możemy niczego sprzedać. Moja plantacja umiera. To, co się dzieje, to śmierć" – mówi Aurelia Pop Xo, plantatorka z Gwatemali, w rozmowie z "the Guardian". Raport organizacji charytatywnej Christian Aid ostrzega, że do 2080 r. dwie trzecie tych obszarów może przestać nadawać się do produkcji.

Jakie są główne zagrożenia dla upraw bananów?

Produkcja bananów według kraju i rodzaju na świecie. © Chrisitan Aid

Banany, będące czwartą najważniejszą rośliną spożywczą na świecie, są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne. Do prawidłowego wzrostu potrzebują temperatur w przedziale od 15 do 35 st. C oraz odpowiedniej ilości wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, uszkadzają liście bananowców, co utrudnia fotosyntezę i obniża plony.

Odmiana cavendish, dominująca na rynku eksportowym, jest beznasienna i rozmnażana przez klonowanie, co prowadzi do braku różnorodności genetycznej. To czyni ją wyjątkowo podatną na choroby, takie jak czarny grzyb liściowy, który może zmniejszyć zdolność bananowców do fotosyntezy nawet o 80 proc. Z kolei grzyb Fusarium tropical race 4, przenoszony przez glebę, niszczy całe plantacje odmiany cavendish na całym świecie.

Jakie działania są podejmowane w celu ochrony upraw?

Christian Aid apeluje do światowych liderów o podjęcie działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co pomoże zmniejszyć ekstremalne zjawiska pogodowe. Organizacja wzywa również do zapewnienia finansowania klimatycznego, które pomoże rolnikom dostosować się do nowych warunków i odbudować swoje gospodarstwa. Konsumenci mogą wspierać plantatorów, wybierając banany Fairtrade, które gwarantują lepsze ceny i warunki dla rolników, oraz organiczne, które ograniczają użycie szkodliwych nawozów.