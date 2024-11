Biodegradowalny znicz na Święto Zmarłych. Wypala się i dba o przyrodę

Zmarli muzycy nadal grają. W Polsce to egzotyka. W Las Vegas Jackson występuje na zawołanie

Łatwy w obróbce mechanicznej, takiej jak frezowanie czy szlifowanie, materiał użyty do produkcji znicza Ground wykazuje odporność na warunki atmosferyczne, jak deszcz i wahania temperatur . Testy trwałości wskazały, że materiał, choć nieodporny na wilgoć przez dłuższy czas, może być poddany kompostowaniu, co ułatwia recykling.

Proces testowania obejmował również kompostowanie w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku , gdzie okazało się, że po trzech tygodniach materiał niemal całkowicie się rozkłada. Co więcej, po wypaleniu znicz nie musi być wyrzucony, gdyż jego forma może być użyta ponownie. Wkład jest wykonany z roztopionej węzy pszczelej i knota bawełnianego, które łatwo można uzupełniać.

Projekt dążył także do minimalizacji procesów produkcyjnych, co skutkowało prostym designem, który zapewnia odpowiedni przepływ powietrza dla utrzymania płomienia. Materiał użyty do znicza może w przyszłości zastąpić nie tylko surowce w tradycyjnych zniczach, ale także inne materiały stosowane w ceramice dekoracyjnej.