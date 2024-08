Tajemnicze znaki na grobie w USA. Pochowano w nim wyjątkową osobę

W sercu Nowej Anglii, na jednym z cmentarzy w Middlebury, znajduje się grób, którego historia sięga starożytnego Egiptu. W XIX wieku, w wyniku handlu antykami, szczątki dziecka, które prawdopodobnie należało do królewskiej rodziny, trafiły na amerykańską ziemię. Dziś jego tajemniczy grób stanowi zagadkę dla wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce. Co symbolizują znaki na grobie i jak to się stało, że starożytna mumia znalazła swoje miejsce spoczynku w Vermont?

Tajemniczy grób w stanie Vermont w USA

Na jednym z cmentarzy w miasteczku Middlebury w stanie Vermont znajduje się tajemniczy grób, który przyciąga uwagę zarówno miejscowych, jak i turystów. Wydawałoby się, że to zwyczajna nekropolia, jednak pod jednym ze skromnych nagrobków spoczywa niezwykła osoba – starożytna mumia. Oznaczony symbolami z czasów Egiptu faraonów, grób kryje szczątki chłopca o imieniu Amum-Her-Khepesh-Ef, który według lokalnych opowieści pochodził z królewskiej rodziny. To właśnie jego historia czyni to miejsce tak wyjątkowym.

Grób w Middlebury to miejsce spoczynku chłopca, który zmarł około 4 tysiące lat temu w starożytnym Egipcie, a według niektórych źródeł był synem faraona Senusereta III. Historia tej mumii jest równie zagadkowa, jak samo miejsce jej pochówku. Dziecko, które niegdyś żyło w jednym z najpotężniejszych imperiów świata starożytnego, trafiło na amerykańską ziemię w wyniku rabunku i sprzedaży na czarnym rynku antyków.

Współcześni mieszkańcy miasteczka nazywają chłopca "księciem", oddając mu hołd poprzez odwiedziny i drobne upominki pozostawiane na grobie. Ta niezwykła nekropolia stanowi więc nie tylko historyczną zagadkę, ale także miejsce kultu, które wzbudza szacunek i emocje odwiedzających.

Co symbolizują znaki na grobie?

Grób w Middlebury wyróżnia się nie tylko swoją nietypową historią, ale również symbolami, które zostały wyryte na nagrobku. Tajemnicze znaki pochodzą ze starożytnego Egiptu i mają głębokie znaczenie związane z tamtejszymi wierzeniami dotyczącymi życia po śmierci. Ozdobiony staroegipską symboliką grób odwołuje się do religii i kultury, której korzenie sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Każdy symbol na nagrobku ma za zadanie ochronić zmarłego w zaświatach i zapewnić mu wieczny spokój.

Odnalezienie tych znaków na amerykańskim cmentarzu jest zaskakujące, ale ma swoje wytłumaczenie w historii pochówku. Chłopiec, którego szczątki spoczywają w Middlebury, został skremowany ponad 75 lat temu, po tym jak przez długi czas przebywał w magazynie lokalnego muzeum. Szczątki były w tak złym stanie, że nie nadawały się do wystawienia, dlatego muzeum zdecydowało się na godny pochówek. Znaki umieszczone na grobie mają związek z egipskimi wierzeniami dotyczącymi życia po śmierci, co czyni to miejsce wyjątkowym.

