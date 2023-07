Bunkier, w którym można mieszkać. Pełnił ważną rolę podczas II wojny światowej

"Bunkier nadawczy" (ang. The Transmitter Bunker) przerobiony na apartament znajduje się w nowoczesnej wiosce Ringstead. Dawniej był miejscem, w którym trzymano nadajniki służące siłom powietrznym Wielkiej Brytanii - RAF Ringstead. Stanowił też część radaru Chain Home, przybrzeżnego systemu wczesnego ostrzegania, rozciągającego się od Kornwalii na zachodzie do Norfolk na wschodzie. Z opisu dostępnego na stronie obiektu wynika, że zaczął funkcjonować w 1941 r., a stację ostatecznie zlikwidowano w 1956 r.

Aktualnie bunkier znajduje się na terenie farmy mlecznej i jest dostępny na wynajem dla wszystkich zainteresowanych. Rozpościera się z niego widok na morze oraz okolicznej, wiejskie krajobrazy. Obiekt został odrestaurowany i dostosowany do współczesnych standardów. W trakcie renowacji uwzględniono jednak fakt, że bunkier znajduje się na liście zabytków II stopnia Wielkiej Brytanii. Zachowano m.in. oryginalne betonowe ściany i wiele innych elementów. Nadają one wnętrzu unikalny charakter, co można zobaczyć na zdjęciach.