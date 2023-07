Cable pooling to sposób na tanią i czystą energię. Apel ekspertów

Transformacja energetyczna wiąże się nie tylko z koniecznością inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, takie jak elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne czy atomowe, ale także z zadbaniem o infrastrukturę, która umożliwia przesył i dystrybucję generowanej w nich energii. Etap budowy nowych linii jest czasochłonny, a do tego wiąże się z wysokimi kosztami.

Jednym ze sposobów na znaczną redukcję kosztów budowy infrastruktury sieciowej na potrzeby elektrowni OZE jest cable pooling . Koncepcja ta zakłada wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii np. dla zbudowanej wcześniej elektrowni wiatrowej do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Oznacza to, że ta sama linia może posłużyć do przesyłu większej ilości energii.

- Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej, w szczególności przez źródła wiatrowe i fotowoltaiczne, to sprawdzony sposób nie tylko na odblokowanie możliwości przyłączania kolejnych instalacji do sieci w miejscach, gdzie nie ma już dostępnych mocy przyłączeniowych, ale również na poprawę bilansowania sieci elektroenergetycznych, poprzez wygładzenie profilu produkcji w danym punkcie przyłączenia do sieci w różnych okresach - mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

- Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje odnawialnych źródeł energii umożliwi zatem dalszy rozwój sektora OZE, a także wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, co jest kluczowe dla realizacji przez Polskę celów klimatycznych oraz redukcji cen energii elektrycznej - dodaje.

Tańsza infrastruktura mogłaby przełożyć się na tańszą energię dla odbiorców i niższe koszty po stronie dostawców. Odpowiednia modernizacja sieci elektroenergetycznej może też pozwolić na wzrost liczby przydomowych elektrowni. Zbyt duża liczba instalacji fotowoltaicznych w danej okolicy może wiązać się bowiem z wyłączaniem się ich, ze względu na zbyt wysokie napięcie w sieci. Jest to skutek zbyt wolnych działań modernizacyjnych w temacie sieci.

Jak wynika z raportu PSEW i Politechniki Lubelskiej "Więcej OZE w sieci" umożliwienie współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej przez różne instalacje lub podmioty może doprowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej. To zaś umożliwi wzrost mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii. Autorzy opracowania twierdzą, że aby ujednolicić podejście stosowane przez operatorów sieci dystrybucyjnych do zagadnienia cable poolingu, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów, dotyczących tego tematu.

Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców prawidłowe zapisy dotyczące cable poolingu mogą pozwolić na wybudowanie w Polsce jednostek wytwórczych (fotowoltaicznych i wiatrowych) o mocy co najmniej 5-7 GW. Może to przełożyć się na generacje nawet 12 TWh zielone energii.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii