CES 2022. Nowości Razera, a w tym smartwatch, czy koncept biurka gamingowego

Tym razem Razer zaprezentował koncepcję konfigurowalnego biurka gamingowego znanego jako Projekt Sophia wraz z fotelem Enki Pro HyperSense. Według departamentu R&D firmy obydwa produkty znacząco podniosą komfort pracy każdego domowego stanowiska komputerowego.

Nie ma co oszukiwać, że praca zdalna, a granie bądź stremowanie rządzą się własnymi prawami. Nie wszyscy mają miejsce na dwa lub trzy oddzielne stanowiska, więc takie wielozadaniowe modularne biurko może mieć sens. Razer twierdzi, że Projekt Sophia zapewni bezproblemowe rozwiązanie dla tych wszystkich wyzwań.

W pełni modularne i całkowicie konfigurowalne

Biurko będzie oferować 13 oddzielnych bloków modularnych, które pozwolą zapewnić niedostępny gdziekolwiek indziej poziom personalizacji. Pozwoli to na skonfigurowanie każdej sekcji z wachlarzem przystosowanych komponentów takich jak dodatkowe ekrany, narzędzia do monitorowania, panele dotykowe, tablety graficzne, audio miksery czy nawet zewnętrzne rejestratory obrazu. Plusem będzie też to, że zmiana konfiguracji ma zająć użytkownikowi chwilę w zależności od konkretnej sytuacji.

Co ciekawe sercem biurka jest robiona na zamówienie drukowana płyta PCB wyposażona we flagowe komponenty obejmujące procesor Intela oraz kartę graficzną Nvidii, które podołają każdemu wyzwaniu. Wszystko to zostało umieszczone w smukłej obudowie z magnetycznymi zatrzaskami pod szklaną taflą. Dzięki takiemu rozwiązaniu z łatwością można je odczepić, co pozwoli na zainstalowanie nowych komponentów.

Biurko będzie na tyle wszechstronne, że streamerzy będą mogą z niego zrobić de facto studio nadawcze, a lista gadżetów obejmuje nawet podgrzewacz do kubka, który zapewne nieraz przyda się podczas pracy. Do tego dołożony został 65-calowy ekran OLED, a więc aktualny święty Graal dla graczy oraz biurko zostało wyłożone LEDami z opcją zintegrowania z ekosystemem Razer RGB Chroma.

Jest biurko, to musi być i fotel godny króla

Enki Pro HyperSense to nowoczesny gamingowy fotel z zaawansowanym systemem haptycznym opracowanym przez D-BOX. Fotel zapewnia wsparcie ponad 2200 gier, filmów i tytułów muzycznych, w tym takich gier jak; F1 2021, Forza Horizon 5 i Assassin’s Creed Valhalla.

Możliwe jest wyczucie każdego zakrętu na wirtualnym torze, a sam fotel ma według Razera możliwość symulowania przeciążeń +/- 1G oraz odchylenia w pionie i do tyłu o ok. 4 cm.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym zapewnia odtworzenie reakcji niemal natychmiast z czasem reakcji do 5 ms. Z kolei fotel nie ma wsparcia jakieś gry to nie wszystko stracone, ponieważ dzięki bezpośredniemu podłączeniu kontrolera, klawiatury lub myszy, do systemu fotela (Direct input Haptics), zyska on możliwość haptycznych reakcji na działanie użytkownika.

Razer ogłosił też współpracę z wiodącym producentem zegarków, firmą Fossil w ramach której na rynek trafi limitowana edycja smartwatcha Razer X Fossil Gen 6. Ten będzie miał do wyboru trzy tarcze: analogową, tekstową i Chroma oraz w zestawie będą dwa stylowe paski (czarny oraz zielony). Smartwatch trafi do sklepów jeszcze w styczniu w cenie 329 USD, ale chcący go zdobyć będą musieli się pospieszyć, ponieważ wyprodukowano tylko 1337 sztuk.

Fossil Gen 6 to pierwszy smartwatch oparty na układzie Snapdragon Wear 4100+, który zapewnia użytkownikom poprawioną szybkość działania i wydajność. Mowa tutaj o czasie ładowania aplikacji, lepszej responsywności oraz mniejszym zużyciu energii.

Sam smartwatch działa pod kontrolą systemu Wear OS od Google'a oraz pozwala m.in. na śledzenie snu, mierzenie tętna, czy dzięki zastosowaniu czujnika SpO2 podawać szacunkowe natlenienie krwi w organizmie.

Nowe laptopy Razer Blade

Razer zaprezentował też trzy klasy laptopów Blade. Najmniejsze to Blade 14 wyposażone w połączenie procesora AMD Ryzen 9 6900HX z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 Ti oraz 3080 Ti (16 GB pamięci). Są to układy o obniżonym TGP do zapewne 90-100 W.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Razer Laptopy z serii Blade

Większe Blade 15 będą oferować parę procesora Intel Alder Lake-H Core i7-12800H lub i9-12900H z kartami GeForce RTX 3060, 3070 Ti oraz 3080 Ti (16 GB pamięci). Z kolei największy model 17 cali będzie oferował to samo, ale flagowa konfiguracja zostanie wyposażona w Core i9-12900HK z odblokowanym mnożnikiem oraz RTX-a 3080 Ti (16 GB pamięci) z TGP na poziomie 165 W.

