ChatGPT nie zdał egzaminu z medycyny. Czy AI może zastąpić lekarzy?

Sztuczna inteligencja to bez wątpienia kluczowy element naszej przyszłości. Już teraz wiele zadań jest przejmowanych przez roboty, co z jednej strony jest korzystne, gdyż zmniejsza obciążenie pracowników, ale z drugiej strony budzi niepokój o przyszłe miejsca pracy. Mimo to, obecnie ChatGPT wciąż nie jest zdolny do diagnozowania medycznego, ponieważ nie przeszedł większości egzaminów na medycynie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

ChatGPT nie dał rady egzaminowi z medycyny

Ludzie coraz częściej zastanawiają się, jakie są granice możliwości sztucznej inteligencji. Wiemy, że potrafi ona naśladować głos, tworzyć obrazy oraz pisać prace naukowe. Stąd pojawia się pytanie: czy mogłaby również diagnozować ludzkie schorzenia? Teoretycznie tak, bo wystarczyłoby wprowadzić symptomy, a technologia mogłaby je przyporządkować do chorób w bazie danych. W praktyce ChatGPT nadal nie potrafi zdać medycznego egzaminu, by mogło to być możliwe.

Naukowcy z Collegium Medicum UMK przeprowadzili eksperyment, w którym użyli sztucznej inteligencji do rozwiązywania egzaminów medycznych. ChatGPT najgorzej poradził sobie z chorobami wewnętrznymi, uzyskując wyniki między 47,5% a 53,33%, co jest znacznie poniżej wymaganych do zaliczenia. Dla porównania, średni wynik studentów z tego samego egzaminu wynosił od 65,21% do 71,95%.

Zobacz także Sztuczna inteligencja zastąpi trenera sportowego? Startup SportAI to przełomowe odkrycie

Badacze zauważyli, że ChatGPT lepiej radzi sobie z prostymi pytaniami. Skomplikowane zagadnienia sprawiają, że odpowiedzi sztucznej inteligencji stają się mniej precyzyjne. Oprócz chorób wewnętrznych, ChatGPT przystąpił do innych egzaminów, gdzie najlepiej spisał się z zakresu alergologii (71,43%), a najgorzej w kardiologii (43,72%).

Czy ChatGPT jest w stanie zastąpić lekarza?

Na chwilę obecną możliwości sztucznej inteligencji są zbyt ograniczone do rywalizowania z wykwalifikowanymi lekarzami, ale można się spodziewać, że z czasem może to ulec zmianie. ChatGPT jest stale rozwijany, co sprawia, że staje się jednym z najszybciej rozwijających się narzędzi.

Interesujące jest to, że ChatGPT uważany jest za bardziej empatyczne źródło wiedzy na forach medycznych. Pacjenci twierdzą, że jego odpowiedzi są bardziej trafne niż te otrzymywane od ludzkich specjalistów na tych platformach.