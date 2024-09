Korzystanie z Google Zdjęcia stanie się przyjemniejsze? Przedsiębiorstwo testuje nowe rozwiązanie

Google nieustannie pracuje nad udoskonaleniem swoich produktów, a Google Zdjęcia to jedno z narzędzi, które zyska wkrótce nowe funkcje. Nowe rozwiązanie, które jest aktualnie testowane, to "Ask Photos", opierające się na sztucznej inteligencji. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli przeszukiwać swoją bibliotekę zdjęć, zadając aplikacji pytania w naturalnym języku. To innowacyjne podejście ma na celu ułatwienie codziennego korzystania z aplikacji i pozwala na jeszcze bardziej intuicyjne zarządzanie wspomnieniami zapisanymi na fotografiach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Ask Photos" - nowe rozwiązanie testowane przez Google

Google stale rozwija swoje usługi, aby poprawić doświadczenia użytkowników, a Google Zdjęcia to jedna z aplikacji, która nieustannie zyskuje nowe funkcje. Najnowszym rozwiązaniem, które jest obecnie testowane w ramach Google Labs, jest funkcja "Ask Photos". Dzięki niej użytkownicy będą mogli jeszcze łatwiej przeglądać swoje zdjęcia, zadając aplikacji pytania w naturalnym języku. Na przykład, zamiast ręcznie przeszukiwać ogromną bibliotekę zdjęć, wystarczy zapytać: "Gdzie byliśmy na kempingu ostatnim razem?" lub "Co jedliśmy w hotelu w Warszawie?".

Technologia stojąca za "Ask Photos" opiera się na modelach sztucznej inteligencji Google Gemini, które analizują zawartość zdjęć i dostarczają odpowiedzi. Co ciekawe, użytkownicy będą mogli nie tylko przeglądać zdjęcia, ale również wykonywać różne zadania, takie jak podsumowanie wakacyjnych wydarzeń czy wybór najlepszych zdjęć rodzinnych do wspólnego albumu. To znaczący krok naprzód w ułatwieniu korzystania z aplikacji, a sama funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy zapiszą się na listę oczekujących.

Google nie zapomina jednak o bardziej klasycznych opcjach. Użytkownicy w każdej chwili mogą przełączyć się na standardowe wyszukiwanie, choć i ono przeszło istotne ulepszenia.

Sztuczna inteligencja wspomoże korzystanie z aplikacji

Wprowadzenie funkcji Ask Photos to dowód na to, jak bardzo Google stawia na rozwój technologii sztucznej inteligencji w swoich produktach. Dzięki zaawansowanym modelom AI, jak Google Gemini, aplikacja Google Zdjęcia stanie się jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. Sztuczna inteligencja nie tylko zrozumie, co znajduje się na zdjęciach, ale także pomoże użytkownikom w codziennym zarządzaniu ich bibliotekami zdjęć.

Jedną z kluczowych funkcji nowego rozwiązania jest możliwość wyszukiwania zdjęć za pomocą konkretnych słów. Oznacza to, że zamiast wpisywać konkretne słowa kluczowe, jak "góry" czy "jezioro", użytkownik może wprowadzić bardziej opisowe frazy, jak na przykład "Alicja i ja śmiejemy się" albo "Pływanie kajakiem na jeziorze otoczonym górami". To sprawia, że przeglądanie zdjęć staje się nie tylko szybsze, ale także bardziej personalizowane i dostosowane do potrzeb użytkownika.