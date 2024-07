Chcesz szybciej wjechać windą? Producent zdradza prosty trik

Ok, rozumiem

Windy odgrywają kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w budynkach wielopiętrowych. Dzięki nim, nie musimy męczyć się wspinając po schodach, co jest szczególnie ważne dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Windy są również niezastąpione podczas podróży - w hotelach umożliwiają szybkie i wygodne przemieszczanie się między piętrami, co pozwala zaoszczędzić czas i energię. Dzięki windom, transport bagaży staje się znacznie prostszy i mniej męczący, co zwiększa komfort podróżowania.

Winda to urządzenie działające na zasadzie pionowego transportu. Jej działanie polega na poruszaniu kabiny w szybie za pomocą systemu lin, przeciwwag i silników. Gdy pasażer naciska przycisk wyboru piętra, system sterowania wysyła sygnał do silnika, który napędza kabinę do odpowiedniego poziomu. Czujniki i hamulce bezpieczeństwa kontrolują prędkość i pozycję kabiny, zapewniając płynne i bezpieczne zatrzymywanie na każdym piętrze.

Odpowiednia strzałka to podstawa

Niestety, jak podaje serwis T-Online, nie wszyscy są świadomi poprawnego sposobu obsługi windy. Jan Steeger z firmy Schindler Deutschland, specjalizującej się w produkcji wind, zwraca uwagę na jeden istotny szczegół, który może znacząco wpłynąć na komfort korzystania z windy.

Często zdarza się, że stoimy na parterze, chcemy wjechać na piętro piąte, a winda aktualnie znajduje się na dziesiątym piętrze. W takiej sytuacji, intuicyjnie moglibyśmy pomyśleć, że powinniśmy nacisnąć strzałkę w dół, sugerując windzie, że ma zjechać z dziesiątego piętra na parter.

Jednak jak podkreśla Steeger, powinniśmy zawsze naciskać tę strzałkę, która wskazuje nasz kierunek podróży.

Oznacza to, że niezależnie od tego, w którą stronę chcemy jechać, powinniśmy nacisnąć strzałkę wskazującą kierunek podróży, bez względu na to, gdzie obecnie znajduje się winda. Jeśli chcemy jechać w górę, należy nacisnąć strzałkę w górę. Jeśli chcemy jechać w dół, należy nacisnąć strzałkę w dół.

Dzięki temu, podróż windą stanie się znacznie szybsza i unikniemy sytuacji, w której winda zjedzie w niewłaściwym kierunku.

Nie wszystkie triki działają

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie triki z windą działają. W sieci krążą różne porady i wskazówki, które rzekomo mają sprawić, by winda dotarła szybciej i nie zatrzymywała się na innych piętrach. Jednym z takich trików jest jednoczesne naciśnięcie obu strzałek, które rzekomo ma przyspieszyć przyjazd windy.