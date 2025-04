Paliwo z dwutlenku węgla? Wystarczy 15 minut

Naukowcy z Tohoku University, Hokkaido University oraz AZUL Energy opracowali nowatorską metodę przekształcania dwutlenku węgla (CO₂) w tlenek węgla (CO), kluczowy składnik paliw syntetycznych. Proces ten skraca czas konwersji z 24 godzin do zaledwie 15 minut, co stanowi przełom w tej dziedzinie.

Konwersja CO₂ na CO jest obecnie gorącym tematem w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, ale tradycyjne techniki miały poważne wady, które chcieliśmy rozwiązać. Materiały były drogie, niestabilne, miały ograniczoną selektywność i wymagały długiego czasu przygotowania. Nie byłoby to wykonalne w rzeczywistych warunkach przemysłowych

Nowy system utrzymuje stabilność przez 144 godziny przy gęstości 150 mA/cm², co czyni go najbardziej efektywnym katalizatorem opartym na ftalocyjaninach. Badania strukturalne wykazały, że krystalizacja prowadzi do gęstego upakowania cząsteczek, co ułatwia transfer elektronów.