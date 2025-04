Podchwytliwe zadanie z matematyki. Jaki jest wynik działania?

Matematyka, znana jako królowa nauk, towarzyszy nam od najmłodszych lat. Mimo to, wciąż potrafi nas zaskoczyć swoją złożonością. Czy i ty dasz się zaskoczyć w zadaniu, które wydaje się proste, a w którym ludzie często wskazują różne odpowiedzi? Warto pamiętać, że tylko jedna z nich jest prawidłowa.

W internecie krąży zadanie matematyczne, które stało się prawdziwym viralem, a internauci wciąż popełniają w nim błąd. Chodzi o równanie 6:2(2+1). Choć prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, to jaka ona jest? Czy to 1, 3, a może 9? Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady matematyki, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jaki jest wynik równania 6:2(2+1)?

Zanim przystąpimy do rozwiązania tego zadania, warto przypomnieć sobie zasady dotyczące kolejności wykonywania działań w matematyce. Na początku wykonujemy operacje znajdujące się w nawiasach. Następnie przechodzimy do pierwiastkowania i potęgowania. Kolejnym krokiem jest mnożenie i dzielenie, a na końcu zajmujemy się dodawaniem i odejmowaniem. Te zasady powinny rozwiać wszelkie wątpliwości i ułatwić rozwiązanie równania 6:2(2+1).

Przeprowadźmy obliczenia krok po kroku. Zgodnie z matematycznymi zasadami, najpierw zajmujemy się działaniami w nawiasach. W omawianym zadaniu będzie to (2+1), co prowadzi do przekształcenia równania na 6:2x3. Liczba 3 pochodzi z sumy 2+1, którą obliczyliśmy w nawiasie.

Pozostały nam do wykonania dwa działania: dzielenie i mnożenie. W tym miejscu należy przypomnieć sobie kolejną zasadę, według której operacje wykonujemy od lewej do prawej. W przypadku równania 6:2x3 zaczynamy od dzielenia, a następnie przechodzimy do mnożenia. W ten sposób równanie przekształca się w 3x3, ponieważ 6 podzielone przez 2 daje 3. Ostatecznie, z tego zadania otrzymujemy wynik 9, ponieważ 3 pomnożone przez 3 równa się 9.

Skąd się bierze błędna odpowiedź?