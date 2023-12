Chcieli czystej energii. Plan nie wypalił, a prądu brakuje

Niestety, problemy z produkcją energii elektrycznej skutkują blackoutami oraz koniecznością racjonowania energii. Mieszkańcy Tadżykistanu muszą nauczyć się radzić sobie z zimnem, ponieważ większość domostw ogrzewana jest energią elektryczną, a dostawy energii elektrycznej są ograniczone do dziesięciu godzin na dobę. Trudności pojawiają się również latem, kiedy przerwy w dostawie energii uniemożliwiają skuteczne chłodzenie żywności.

Tadżykistan widzi możliwość rozwiązania problemów z zapewnieniem energii elektrycznej poprzez zakończenie budowy elektrowni wodnej Rogun. Jak informuje serwis wnp.pl, elektrownia ta ma osiągnąć moc 3,6 tys. MW, co odpowiada mocy trzech średnich bloków jądrowych. Obiekt został częściowo uruchomiony w 2018 roku, ale do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele do zrobienia. W ukończeniu budowy miałaby pomóc pożyczka w wysokości 500 milionów dolarów od Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który jest zdominowany przez Chiny.