Naklejka z literą "R" na skrzynce pocztowej. Wiele osób myli jej znaczenie

Niektórzy mogli zauważyć tajemniczą literę "R" na skrzynce pocztowej w bloku i zastanawiać się, co właściwie oznacza. Z tym znakiem często wiążą się błędne informacje – niektórzy sądzą, że ma związek z reklamami lub prywatnymi oznaczeniami mieszkańców.

W rzeczywistości litera "R" to ważna wskazówka dla listonoszy i kurierów – informuje, że do danej skrzynki można doręczać listy polecone. Naklejka pojawia się wyłącznie na specjalne zamówienie i nie można jej po prostu kupić w internecie.

Naklejka "R" oznacza, że właściciel mieszkania prosi, aby listonosz nie zostawiał awizo, lecz wrzucił list polecony bezpośrednio do skrzynki. Dzięki temu odbiorca unika konieczności wizyty na poczcie, co jest szczególnie wygodne dla osób często nieobecnych w domu. Po dostarczeniu awizo mamy bowiem ograniczony czas na odbiór przesyłki.

Naklejka "R" nie jest dostępna w sklepach papierniczych i nie można jej samodzielnie nakleić. Aby ją otrzymać, należy wypełnić specjalny wniosek o doręczanie przesyłek poleconych do skrzynki pocztowej. Formularz można wypełnić online, korzystając z eFORMULARZA, co wymaga posiadania profilu zaufanego. Alternatywnie, można pobrać formularz, wypełnić go ręcznie i przekazać listonoszowi lub złożyć w placówce pocztowej.