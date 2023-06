Chiny pokazały nowe ogniwa słoneczne. Plasują się w czołówce rynku

"Jako czołowa marka w technologii typu N, firma DAS Solar osiągnęła niezwykłe wyniki dzięki TOPCon 3.0 Plus, osiągając szczytową wydajność do 25,8% i wydajność laboratoryjną 26,24%, co zbliża się do teoretycznego limitu krystalicznych ogniw krzemowych. Aby poprawić wydajność krystalicznych ogniw krzemowych firma we współpracy z zespołem Martina Greena z UNSW Advanced Photovoltaic Research Center zainicjowała projekt badawczy mający na celu opracowanie superwydajnych ogniw słonecznych SFOS."