Chiny wysłały myśliwce. Dzieje się coś poważnego

W 2021 roku Chiny kilkukrotnie zdecydowały się na wysłanie swoich samolotów wojskowych do tajwańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej (Air Defense Identification Zone – ADIZ). Jak donosi serwis Military.com, w tym roku zaobserwowano podobne działania, a nad Tajwanem w poniedziałek, 24 stycznia pojawiło się 39 maszyn należących do Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Ministerstwo obrony Tajwanu przekazało, że formację chińskich samolotów tworzyły myśliwce wielozadaniowe Shenyang J-16 oraz myśliwce naddźwiękowe Chengdu J-10. Pierwsze ze wspomnianych modeli to dwuosobowe maszyny produkcji Shenyang Aircraft Corporation. Myśliwce o długości 21,9 m, wysokości 6,36 m i rozpiętości skrzydeł 14,7 m wyposażono w dwa silniki turbowentylatorowe o ciągu 89,17 kN każdy. Dzięki nim Shenyang J-16 może poruszać się z prędkością osiągającą 2 Ma (około 2450 km/h), a jego zasięg to blisko 3000 km.

Z kolei myśliwce J-10 to maszyny opracowane przez Chengdu Aircraft Industry Corporation. Ich długość to 16,47 m, wysokość 4,73 m, a rozpiętość skrzydeł 11,34 m. Zamontowano w nich silnik odrzutowy, który podobnie jak w przypadku J-16 pozwala im poruszać się z maksymalną prędkością 2 Ma. Ich uzbrojenie to przede wszystkim dwulufowe działko 23 mm, rakiety powietrze-powietrze, bomby o masie do 4500 kg.