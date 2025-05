Nikt jej nie podlewa od 53 lat. Roślina i tak się żyje

Czy roślina może przetrwać w doskonałej kondycji przez pół wieku bez podlewania? Okazuje się, że tak, co potwierdza niezwykły eksperyment, który trwa do dziś. W 1960 roku David Latimer zasadził trzykrotkę, którą ostatni raz podlał w 1972 roku. Pomimo upływu lat, roślina nadal rozwija się znakomicie. Jak to jest możliwe?