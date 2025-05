Ogromny ocean pod ziemią. Nie jest taki jak inne

Serwis Earth przypomina, że od dawna naukowcy spekulują o istnieniu ogromnego oceanu, który miałby być ukryty pod powierzchnią Ziemi, w strefie przejściowej między płaszczem górnym a dolnym, na głębokości od 400 do 650 km. W 2014 r. geofizyk Steve Jacobsen z Northwestern University oraz sejsmolog Brandon Schmandt z Uniwersytetu w Nowym Meksyku jako pierwsi dostarczyli bezpośrednich dowodów na istnienie tej struktury, co opisali na łamach czasopisma naukowego "Science".

Badacze twierdzą, że podziemny ocean o ogromnych rozmiarach znajduje się pod powierzchnią Stanów Zjednoczonych na głębokości około 650 km. Ustalili to dzięki sieci sejsmografów, które zostały rozmieszczone na terenie USA w 2000 roku. Te urządzenia zarejestrowały i przeanalizowały fale sejsmiczne pochodzące z ponad 500 trzęsień ziemi. W miarę jak fale te przemieszczały się w głąb planety, w strefie przejściowej, ich prędkość wzrastała, co wskazywało na obecność rozległego zbiornika wodnego.

Eksperci podkreślają, że podziemny ocean różni się od tego, co sugeruje jego nazwa. Nie występuje w postaci cieczy ani lodu. Jak wyjaśnia serwis Earth, woda jest uwięziona w strukturze molekularnej minerałów znajdujących się w ziemskim płaszczu. Minerał, który ją skrywa, to ringwoodyt, będący formą oliwinu. Ringwoodyt, charakteryzujący się intensywnie niebieską barwą, zawiera od 2,5 do 3 proc. wagowych wody.