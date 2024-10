Genialny patent na chłodne dni. Wystarczy popularny i tani produkt

Nieszczelne okna i drzwi to główne źródła utraty ciepła w domach. Nawet niewielkie szczeliny mogą prowadzić do znacznych strat energetycznych, co z kolei przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w starszych budynkach, gdzie system izolacji często pozostawia wiele do życzenia.