Prawdziwa rewolucja w izolacji okien. Sporo zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Fizycy z Polskiej Akademii Nauk opracowali nowatorskie, niedrogie powłoki termoizolacyjne do szyb, które mogą znacząco ograniczyć utratę ciepła z mieszkań. Dzięki nim, w porównaniu do standardowych okien, można zatrzymać nawet do 50 proc. więcej energii pochodzącej z ogrzewania.