Coraz wyższe rachunki za prąd? Te urządzenia zużywają go najwięcej

Dla wielu osób zaskoczeniem może być, że w ciągu godzinnej pracy najwięcej energii pobierają płyty indukcyjne. Zgodnie z raportem PGNiG w ciągu roku płyta indukcyjna zużywa blisko trzykrotnie więcej prądu niż lodówka i ponad pięciokrotnie więcej niż pralka. Przekłada się to rzecz jasna na wyższe koszty użytkowania.

Płyta indukcyjna - 748,25 kWh/rok

Piekarnik elektryczny - 496,4 kWh/rok

Lodówka - 270 kWh/rok

Czajnik elektryczny - 240 kWh/rok

Zmywarka - 237 kWh/rok

Komputer stacjonarny - 197,1 kWh/rok.

Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami PGNiG roczny koszt użytkowania płyty indukcyjnej przekracza 500 zł, ale komputera stacjonarnego już ok. 130 zł. Co ciekawe, dość nisko w rankingu uplasowały się mikrofalówki, których koszt to średnio 36 zł w skali roku. Listę PGNiG zamykają smartfony, których koszt użytkowania nie przekracza 2 zł rocznie.