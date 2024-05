CSIRT KNF wydało ostrzeżenie dla użytkowników Facebooka. Dowiedz się, jak uniknąć oszustwa

Internetowi oszuści założyli fikcyjny profil na Facebooku, który podszywał się pod administrację Lotniska Chopina . Za jego pośrednictwem zaczęli zamieszczać fałszywe oferty sprzedaży zagubionych bagaży. Zainteresowane osoby nakłaniane są do wypełnienia ankiety i formularza. Jeśli tego dokonają, to przekażą w ten sposób przestępcom swoje dane osobowe i numery kart płatniczych .

Gdy sprawcy mają już dostęp do tych cennych informacji, mogą szybko zacząć wydawać środki z konta ofiary lub użyć jej karty do opłacenia abonamentów różnych usług. Często nie decydują się oni wcale na wypłacanie wysokich sum . Wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoba poszkodowana może nawet przez dłuższy czas nie zauważyć braku mniejszych sum. W efekcie czasami trudno jej się szybko zorientować, że padła ofiarą oszustwa.

Fałszywe reklamy to tylko jedno z zagrożeń, jakie czekają na użytkowników Facebooka. Oszuści wykorzystują chętnie także czat, na którym podszywają się pod naszych znajomych, których konta wcześniej przejęli. Zwracają się oni wówczas z prośbą o natychmiastowe pożyczenie pieniędzy pod pozorem pilnej potrzeby. Najczęściej ma to formę wymuszenie kodu Blika .

Poza fałszywymi reklamami i podszywaniem się pod znajomych do popularnych oszustw na Facebooku należą także m.in. oszustwa związane z quizami i grami: Niektóre quizy i gry na Facebooku mają na celu wyłudzenie informacji, które mogą być używane do włamań na konta lub odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa. Innym typem oszustw są oszustwa charytatywne. Wykorzystując kryzysy, oszuści tworzą fałszywe strony i prośby o datki na rzekome cele charytatywne. Pieniądze trafiają bezpośrednio do oszustów zamiast do potrzebujących​.