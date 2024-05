Nadajesz przelewom śmieszne tytuły? Sprawdź, jakie może mieć to konsekwencje

Wykonywanie przelewu bankowego to z pozoru nieskomplikowana czynność, której często dokonuje się niemal intuicyjnie. Przy jej realizacji należy jednak pamiętać, że tytuł przelewu może nieść za sobą istotne konsekwencje. Zwłaszcza gdy znajdą się w nim żarty lub sformułowania o podwójnym znaczeniu. Krzysztof Drozd, zatrudniony w mBanku, w wypowiedzi udzielonej portalowi O2, podkreślił, że banki skrupulatnie obserwują i rozpatrują wszystkie transakcje, a nieadekwatny tytuł może wymagać dodatkowych wyjaśnień.

Jakie konsekwencje można ponieść za nieodpowiedni tytuł przelewu?

Formując tytuł przelewu, należy ostrożne dobierać słowa. Użycie niewłaściwych sformułowań może prowadzić do zamrożenia środków, a w niektórych sytuacjach niezbędne okaże się natomiast składanie wyjaśnień przed organami ścigania. Specjaliści zalecają, aby unikać słów i zwrotów, które mogą sugerować działalność niezgodną z prawem, takich jak "narkotyki" czy "okup". Jak zauważa analityk finansowy Dariusz Karpowicz, w Wielkiej Brytanii, gdzie regulacje są surowsze, nawet pozornie niewinne frazy takie jak "za wczorajszą noc" mogą wpływać na ocenę zdolności kredytowej danej osoby.

Co w kwestii formułowania tytułów przelewów radzą eksperci?

Eksperci radzą, aby tytuły przelewów były zrozumiałe i bezpośrednio odnosiły się do rzeczywistego celu transakcji. Taki sposób postępowania pozwoli uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów zarówno z bankiem, jak i z wymiarem sprawiedliwości. Jak zaznacza Drozd, każda sytuacja, która wywołuje zastrzeżenia, może prowadzić do reakcji ze strony banku, co stanowi normalną procedurę w sytuacjach, gdy pojawiają się podejrzenia o nieprawidłowości.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać przy dokonywaniu przelewów?

Przy dokonywaniu przelewów bankowych, istotne jest również dokładne wprowadzenie numeru konta bankowego. W Polsce numer ten składa się z 26 cyfr, z czego pierwsze dwie cyfry to cyfry kontrolne, kolejne osiem cyfr to identyfikator rozliczeniowy banku, ostatnie szesnaście cyfr to zaś numer identyfikacyjny klienta. Aby zminimalizować ryzyko błędów przy wpisywaniu numerów, rekomenduje się korzystanie z bankowości internetowej oraz dokładne sprawdzanie wprowadzanych danych.