Cyberquad trafił do klientów. Odsprzedają go za krocie na eBayu

Oczywiście byli też tacy klienci, którzy kupili zabawkę tylko po to, by na niej zarobić. Na eBayu pojawiają się oferty odsprzedaży Cyberquada, a oferty sięgają nawet 5 tys. dolarów (ok. 20 tys. zł) za ten produkt. Niektóre aukcje kończyły się natomiast na 4 tys. dolarów (ok. 16 tys. zł).