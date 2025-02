Czajnik zużywa więcej prądu? Poznaj sposób na zwalczenie kamienia

Twarda woda jest problemem w wielu domach w Polsce, prowadząc do powstawania kamienia na armaturze, ceramice oraz w czajnikach. Czajnik często bywa pomijany w kwestii czyszczenia, co jest błędem, ponieważ koniecznie trzeba go regularnie czyścić. Grubsza warstwa kamienia sprawia, że urządzenie dłużej się nagrzewa, co prowadzi do wzrostu zużycia prądu. Jak to się dzieje? Wyjaśnijmy.