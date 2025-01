Dostałeś wysoki rachunek za prąd? Winny może być licznik

Rachunki za energię elektryczną potrafią nieprzyjemnie zaskoczyć. Często jest to wynik rosnących cen energii oraz energochłonnych urządzeń domowych. Jednak zdarza się, że wysoki rachunek nie jest proporcjonalny do rzeczywistego zużycia. W takich sytuacjach warto zastanowić się, czy licznik energii działa prawidłowo.

Kolejnym krokiem jest wykonanie prostego testu: wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w domu, także te w trybie czuwania i sprawdź, czy licznik nadal nalicza zużycie prądu . Jeśli pomimo wyłączenia sprzętów licznik wyświetla wartości zużycia, zgłoś to od razu do dostawcy energii.

Uważaj na te urządzenia. Nawet, gdy ich nie używasz, to pobierają prąd

Problemy z dokładnością liczników to nie nowość. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Amsterdamie wykazały, że wiele modeli liczników produkowanych w latach 2004–2014 wykazuje nieprawidłowości w odczytach . W niektórych przypadkach wskazania były zawyżone nawet o 582 proc.

Eksperci podkreślają, że cyfrowe liczniki mogą nie zawsze być dostosowane do nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń, co również wpływa na błędność odczytów. W przypadku potwierdzenia błędów, masz prawo do korekty rachunku.