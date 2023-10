Czarnobyl stanie się symbolem czystej energii? Ukraińcy mają ambitne plany

Czarnobyl zyskał złą sławę za sprawą katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, do której doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 r. Jej skutki były przerażające i co więcej, są widoczne do dzisiaj. Teren dawnej elektrowni jądrowej otacza zamknięta strefa o powierzchni 2600 kilometrów kwadratowych, w dużej mierze pozbawiona działalności człowieka ze względu na skażenie radioaktywne. Niedługo jednak niechlubny symbol poważnej katastrofy środowiskowej może zamienić się w symbol czystej energii, na co zwraca uwagę IFL Science.