Kosz na śmieci pod zlewem to tylko jeden z przykładów niepisanej polskiej tradycji kuchennej. Innym przykładem jest zagospodarowywanie szuflady pod piekarnikiem jako dodatkowego schowka na kuchenne utensylia. Jednak twórca piekarnika zapewne zaskoczyłby się gdyby zawitał do polskiego domu i otworzył taką szufladę.

Jak się okazuje, szuflada ma związek z przygotowywaniem dań i służy do przechowywania dopiero co upieczonego jedzenia. Dzięki temu danie zachowa swoją soczystość i temperaturę na dłużej, korzystając z ciepła nagrzanego piekarnika powyżej. Jeśli przygotowujemy w piekarniku większą ilość jedzenia, przykładowo na przyjęcie dla większej ilości osób, to szuflada będzie nieoceniona, jeśli chcemy podać wszystkie dania jeszcze ciepłe.