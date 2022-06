Czysta energia na miliony lat. Wykorzystają kopalnie

Energia geotermalna to źródło, które nie jest w Polsce najmocniej eksploatowane. Ilość energii zgromadzonej pod ziemią jest kolosalna. Zdaniem naukowców z Massachusetts Institute of Technology, wystarczy jej na miliony lat. Trzeba ją tylko wydobyć.

W tym celu konieczne jest naprawdę głębokie wwiercenie się w ziemię. Na tyle głębokie, że nie da się go wykonać klasycznymi wiertłami. Spółka Quaise Energy, powołana przez MIT, ma zamiar osiągnąć to dzięki wykorzystaniu promieniowania. Paul Woskov z Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji MIT przewodzi całemu projektowi. Jak czytamy na stronie MIT, pracował nad tą technologią przez 14 lat.

Kluczem do sukcesu ma być wykorzystanie żyrotronów. Są to urządzenia, które są w stanie wytworzyć bardzo silne promienie, będące w stanie stopić skały. Wykorzystanie tej technologii pozwoli wykonać głębsze odwierty, a co za tym idzie, dostać się do pokładów ciepła, które pozwolą na generowanie energii na potrzeby ludzi.