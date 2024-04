DiskMantler potrzebuje tylko 8 sekund do zniszczenia dysku

DiskMantler - urządzenie do niszczenia dysków. Sprawdź, jak szybko może to zrobić

Niszczenie dysków twardych to niełatwe zadanie. Firma Gartner wprowadziła na rynek sprzęt, który zdecydowanie upraszcza ten proces. Maszyna DiskMantler może rozłożyć dysk na części w zaledwie 8 sekund.

Dyski twarde są nadal kluczowym elementem infrastruktury IT w wielu przedsiębiorstwach. Kiedy jednak zostaną wycofane z użytku, nie można ich po prostu wyrzucić. Mogą one bowiem zawierać wrażliwe dane. Dlatego, aby uniknąć ryzyka, że informacje te dostaną się w niepowołane ręce, trzeba we właściwy sposób zniszczyć dyski.

Jakie są metody niszczenia dysków twardych?

Istnieje wiele metod niszczenia dysku twardego. Można go na przykład przemielić lub stopić. Metody te choć są skuteczne, to pozostają jednak zdecydowanie nieekologiczne. Jako ciekawostkę można podać fakt, że do uszkadzania dysku wykorzystywano także dźwięk o odpowiedniej częstotliwości rezonansowej.

Innowacyjną metodę niszczenia dysków twardych opracowała ostatnio firma Gartner. Polega ona na demagnetyzacji talerzy dysku za pomocą narzędzia DeMag. Części dysku można następnie rozłożyć za pomocą urządzenia DiskMantler. DiskMantler do rozbijania dysku wykorzystuje silne wibracje. Pozwalają one nie tylko zniszczyć urządzenia, ale oddzielają też wartościowe materiały, które mogą być poddane recyklingowi.

Można regulować czas niezbędny do demontażu dysku, aby uzyskać wymagany stopień separacji komponentów. Wystarczy użyć do tego pokrętła i ustawić je w zależności od potrzeb zakresie od 8 do 120 sekund. Firma Gartner informuje, że oddzielenie płytki drukowanej od mechanizmu dysku twardego zajmuje tylko osiem sekund, ale pełna separacja wszystkich elementów wymaga więcej czasu.

Urządzenie DiskMantler spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, takie jak DoD, CCPA, RODO, GLBA, HIPAA, IRS 1075, NIST SP 800-88r1, PCI DSS 3.2 i PIPEDA.