Do czego służy tajemniczy otwór przy wlewie paliwa?

Jeden z czytelników serwisu autokult.pl zwrócił uwagę na niewielki otwór znajdujący się w pobliżu wlewu paliwa i obawiał się, że może on umożliwić przedostawanie się wody do zbiornika paliwa. Jaka jest funkcja tego elementu?

Ostatnio z serwisem autokult.pl skontaktował się pan Mariusz, który od kilku miesięcy korzystał z audi. Był zaniepokojony, gdyż jego żona wróciła autem na "głębokiej rezerwie" i komputer pokładowy wskazywał brak paliwa. Pan Mariusz, nie chcąc ryzykować podróży do stacji benzynowej z tak niskim poziomem paliwa, postanowił dolać benzynę z kanistra przeznaczonego do kosiarki.

Podczas deszczu całą operację musiał przeprowadzić na niezadaszonym podjeździe. Klapka wlewu paliwa przez chwilę była otwarta, zanim pan Mariusz przyniósł kanister. W trakcie dolewania paliwa zauważył mały okrągły otwór pod wlewem, do którego spływała woda. Natychmiast go wytarł, zamknął klapkę i napisał do redakcji autokult.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Mam nowoczesny samochód i wiem, jak wrażliwe są te silniki. Obawiam się, że nawet kilka kropel wody może coś uszkodzić. Mam nadzieję, że te kilka kropel, które mogły tam wpaść, nie zrobią szkody. Nie chciałem pytać w serwisie, bo trochę się wstydzę, więc piszę do pana. Mam nadzieję, że nic się nie stało, ale ciekawi mnie, co to za otwór. Jeśli pan nie odpowie, to zapytam podczas najbliższego przeglądu" — napisał czytelnik.

Tajemniczy otwór przy wlewie. Do czego właściwie służy?

W internecie można znaleźć różne, często niewłaściwe opinie, że otwór ten pełni funkcję odpowietrzenia zbiornika. To jednak nie jest poprawna interpretacja. W czym więc leży sekret otworu przy wlewie?

Najczęściej pytania o ten element pojawiają się w kontekście samochodów należących do Grupy Volkswagena, ze względu na ich dużą popularność na naszym rynku. Polacy często wybierają volkswageny, audi, skody i seaty.

Adam Lehnort z ProfiAuto Serwis wyjaśnia, że tajemniczy otwór przy wlewie paliwa służy jako odpływ. Jego głównym zadaniem jest odprowadzanie wody, aby nie gromadziła się ona przy wlewie. W niektórych samochodach korek wlewu paliwa nie jest całkowicie szczelny i jedynie zatrzaskuje się na miejscu, co umożliwia wodzie przedostanie się do zbiornika. Dlatego właśnie ten otwór jest istotny. Ponadto, nadmiar paliwa w czasie tankowania również może być odprowadzany przez ten otwór, co pomaga zapobiegać uszkodzeniu lakieru.

Zazwyczaj kanalik odpływowy prowadzi do nadkola, skąd może zostać odprowadzony nadmiar paliwa lub woda. Ważne jest, aby od czasu do czasu oczyścić ten otwór, gdyż oprócz płynów zbiera się tam kurz, który w połączeniu z wodą i paliwem może zmienić się w lepką masę.