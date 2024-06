Dobry pomysł na prezent z okazji Dnia Ojca? Polecamy smartwatche Kiano

Zbliża się Dzień Ojca i jak co roku pojawia się ten sam dylemat – jaki prezent kupić tacie? Podarunek może być wyspecjalizowany lub uniwersalny, ale w obu przypadkach zdecydowanie powinien być funkcjonalny i użyteczny. Nie najtańszy z możliwych oczywiście, ale również nie za drogi. I z pewnością by nie zaszkodziło, gdyby dobrze się prezentował od strony wizualnej. Nasze propozycje spełniają wszystkie te warunki – smartchwatche Kiano to doskonałe prezenty dla ojców i w ogóle mężczyzn, nie tylko na tę konkretną okazję.

Powrót na nadgarstek

Era zegarków naręcznych zaczęła się nieco ponad sto lat temu, w czasie I wojny światowej. To właśnie wtedy żołnierze w okopach zorientowali się, że umieszczenie czasomierza na nadgarstku, zamiast jak dotychczas w kieszonce kamizelki na łańcuszku, jest o wiele lepszym pomysłem. Głównie dlatego, że w każdej sytuacji, wystarczy prosty i szybki ruch ręką, by tarcza ze wskazówkami znalazła się w zasięgu wzroku. Nowy sposób noszenia czasomierzy zdobył świat szturmem. Wielka popularność takich zegarków trwała niezmiennie przez cały wiek. Potem jednak pojawiły się smartfony, a zegarki wróciły do kieszeni.

Następnie pojawiły się smartwatche zsynchronizowane z telefonami i dysponujące wieloma dodatkowymi funkcjami. Zegarki zaczęły wracać na nadgarstki.

Uniwersalny smartwatch, taki jak Kiano Watch Elegance, oprócz swoich różnorodnych funkcji i szerokich możliwości, mają tę zaletę, że po prostu dobrze wyglądają. Estetyka zwykle nie jest najwyższym priorytetem dla wielu mężczyzn, ale nie należy o niej zapominać. Dobrze mieć zegarek, który będzie pasował do garnituru, do bluzy z kapturem czy treningowego dresu.

© materiały partnera

Smartwatch to naprawdę idealna propozycja na prezent na Dzień Ojca, mogą być też gustownymi akcesoriami.

Kiano Watch Solid jest przede wszystkim zegarkiem. Oprócz tego jednak pozostaje w stałej łączności z telefonem i nie tylko pozwala szybko i wygodnie rzucić okiem na przychodzące powiadomienia, lecz również przeprowadzać rozmowy bez konieczności sięgania do kieszeni. Ma wbudowany kalkulator, latarkę i GPS a do tego obsługuje płatności zbliżeniowe za pomocą modułu NFC. Jest wygodny, funkcjonalny i nieustannie przydatny w najróżniejszych sytuacjach. I pomaga też dbać zdrowie.

Smartwatche, w szczególności modele dla aktywnych fizycznie użytkowników, takie jak Kiano Watch Sport, monitorują sen, liczą kroki, mierzą ciśnienie, puls i natlenienie krwi. Szeroki wybór programów treningowych z różnych dyscyplin pomaga optymalizować aktywność fizyczną i motywować do osiągania lepszych wyników. Z racji tego, że ich konstrukcja jest idealnie szczelna, są odporne nie tylko na kurz i inne zabrudzenia, lecz także na zanurzanie w wodzie. Można je nosić cały czas, w każdej sytuacji, zarówno w domu, jak i w pracy, na siłowni i na basenie.

Kiano Watch Sport – dla ojców aktywnych fizycznie

© materiały partnera

Pod klasycznie okrągłą kopertą ze stopu cynku i szkłem z kryształu Kiano Watch Sport kryje baterię, która pozwala mu pracować dwa tygodnie bez ładowania oraz szybki procesor i pamięć załadowaną po brzegi oprogramowaniem treningowym. Producent postawił tu na niezawodność, wszechstronność oraz precyzję pomiarów, co ucieszy każdego sportowca – czy to amatora, czy wyczynowca. Zegarek jest wodoodporny, wytrzymały na wstrząsy, zarysowania i ekstremalne temperatury oraz dokładnie mierzy przebyty dystans, wysiłek i spalone kalorie. Kiano Watch Sport umożliwia łatwe i wygodne monitorowanie wyników i analizowanie danych, co z kolei pozwala podnosić jakość treningów i poprawiać osiągi.

Oczywiście jest też w pełni funkcjonalny w każdej innej aktywności, nie tylko fizycznej. Dzięki połączeniu Bluetooth z telefonem pozwala odbierać powiadomienia i prowadzić rozmowy, sterować odtwarzaniem muzyki oraz wyzwalać migawkę aparatu. Ma wbudowaną latarkę i obsługuje płatności zbliżeniowe, a jego bardzo jasny i wyraźny ekran AMOLED może zostać skonfigurowany na dosłownie tysiąc sposobów, bo właśnie tyle różnych wzorów tarcz oferuje do wyboru.

Kiano Watch Elegance – wszechstronność plus estetyka

© materiały partnera

Kiano Watch Elegance, dostępny w wersji srebrnej oraz czarnej, to gustowny wybór dla tych, którzy nieco bardziej cenią sobie aspekty estetyczne. Jego matowa, wielokątna koperta otacza wysokiej jakości, wyraźny i jasny ekran, który można skonfigurować wedle upodobań. Ten świetny zegarek może mieć klasyczne wskazówki lub pokazywać godzinę cyfrowo. Wyświetli wiele różnych informacji, ale też pozwoli wybrać szykowny minimalizm.

Wygląd Kiano Watch Elegance zwraca na siebie uwagę, ale nie jest jedyną jego zaletą, tylko tą najbardziej widoczną. W środku znajduje się pełen wachlarz funkcji i możliwości, których należy spodziewać się po markowym smartwatchu. Są tu zarówno pomiary i opcje zdrowotne, jak i oprogramowanie treningowe, wygodne połączenie z telefonem do odbierania wiadomości i rozmów oraz dokonywania płatności zbliżeniowych. Ani srebrna, ani czarna wersja tego miłego dla oka smartwatcha nie ustępuje pod względem wachlarza możliwości swoim sportowym i uniwersalnym kuzynom.

Kiano Watch Solid – smartwatch na każdą okazję

© materiały partnera

Ten prostokątny, uniwersalny smartwatch sprawdzi się w każdej sytuacji. Oczywiście perfekcyjnie mierzy czas. Ekran o większej powierzchni ułatwia śledzenie powiadomień i nadchodzących wiadomości tekstowych przesyłanych z telefonu przez łącze Bluetooth. Kiano Watch Solid ma również wbudowany dobry głośnik i czuły mikrofon, więc można go bezproblemowo i wygodnie używać do wykonywania połączeń głosowych w trakcie dowolnych czynności, zyskując wolne obie ręce i swobodę działania.

Choć nie jest to sprzęt dedykowany sportowcom, w Kiano Watch Solid nie brakuje osobistego trenera z dużym wyborem programów treningowych, ani opcji monitorowania parametrów zdrowotnych, aktywności fizycznej i jakości snu. Ten smartwatch dokładnie mierzy temperaturę, ciśnienie, puls i natlenienie krwi, co ułatwi tacie, którego obdarujemy takim prezentem, pozostanie w dobrym zdrowiu.

Naprawdę świetny prezent

Zegarek z linii Kiano Watch to doskonały wybór na Dzień Ojca i nie tylko z tej okazji, bo każdy z tych smartwatchów będzie świetnym podarkiem dla mężczyzny w dowolnym wieku, na urodziny, na święta czy zupełnie bez powodu. Każdy z wymienionych modeli oferuje wysoką jakość wykonania i szeroką gamę funkcji, których należy się spodziewać po markowym sprzęcie. Markowym i od renomowanego producenta, ale w atrakcyjnej cenie. Smartwatche Kiano, mimo swoich dużych możliwości i bardzo dobrej jakości, lokują się swobodnie na średniej półce, jeśli chodzi o koszt nabycia. Nie należą do najtańszych, ale są zaskakująco niedrogie, jeśli spojrzy się na to, co oferują. To ich duża zaleta i jeszcze jeden argument za tym, by rozważyć je jako ewentualne prezenty na Dzień Ojca.

Płatna współpraca z Barel Poland