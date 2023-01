Dron, który nigdy nie wyląduje? Chińczycy testują nowy system

Najnowsze osiągnięcie chińskich naukowców zostało opisane przez The South China Morning Post. Z opublikowanych informacji wynika, że eksperci z Northwestern Polytechnical University (NPU) opracowali system wykorzystujący wiązkę laserową do zdalnego zasilania dronów, przekształcający energię świetlną w energię elektryczną. Według serwisu zdalne ładowanie bezzałogowca jest możliwe za sprawą zamontowanego w nim specjalnego modułu moduł konwersji fotoelektrycznej. Pozwala on również na śledzenie drogi pokonywanej przez urządzenie.