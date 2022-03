Dyson zaprezentował słuchawki Zone. Redukują szum i… oczyszczają powietrze

Wiedza inżynierska firmy Dyson umożliwiła opracowanie ich pierwszego urządzenia do noszenia. Dyson Zone to słuchawki z aktywną redukcją hałasu i 2-stopniowym systemem oczyszczania zdolnym do filtrowania miejskich spalin i zanieczyszczeń. Tak więc gdziekolwiek znajdzie się ich użytkownik, będzie mógł oddychać oczyszczonym powietrzem.