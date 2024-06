Dzwoni nieznany numer? Nigdy nie odbieraj telefonu w ten sposób

Chociaż może się wydawać, że sposób odbierania telefonu nie ma znaczenia, rzeczywistość jest inna. Użycie zwrotu "Tak, słucham?" może stać się narzędziem oszustów. Osoby dzwoniące mogą znać wiele informacji o nas (np. na skutek wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych) i tak manipulować rozmową, by później wyciąć fragmenty nagrania i wykorzystać naszą zgodę - "tak" - do zawarcia niechcianej umowy na odległość .

Nieetyczne wykorzystanie słów poza kontekstem jest bez wątpienia problematyczne. Mimo że od tego rodzaju umowy można odstąpić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, jest to nadal niepotrzebny kłopot. Co więcej, nie zawsze jesteśmy świadomi oszustwa i możemy zareagować zbyt późno, by anulować niechcianą umowę.