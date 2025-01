Ekspres do kawy i 3 kg kawy za 3 zł? Sprawdź tę wyjątkową promocję już dziś!

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Otrzymaj 3 kg kawy za 3 zł!

Jak skorzystać z tej promocji? Dodaj do koszyka jeden z trzech ekspresów DELONGHI Eletta Explore objętych tą akcją. Użyj kodu rabatowego "P-23711", a do Twojego zamówienia zostaną dodane 3 kg kawy o łącznej wartości 3 zł. Więcej informacji na temat tej promocji znajdziesz <<tutaj!>>. Akcja trwa do 31.01.2025 r. godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów na stronie www.mediaexpert.pl.

DELONGHI Eletta Explore

DELONGHI jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek ekspresów do kawy. Zachwyca funkcjonalnością oraz estetycznym designem. Warto także wspomnieć, że model Eletta Explore w roku 2022 został wyróżniony prestiżową nagrodą REDDOT. Sprawdź zatem, czym charakteryzują się sprzęty, biorące udział w tej akcji!

Ekspres DELONGHI Eletta Explore ECAM450.55.G

Co ciekawego oferuje ekspres do kawy DELONGHI Eletta Explore ECAM450.55.G? Prezentowany model umożliwia przygotowanie ponad 40 pysznych napojów (zarówno gorących, jak i zimnych). Na uwagę zasługuje także duży, kolorowy i w pełni dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala. Ponadto masz możliwość zaprogramowania 4 profili użytkowników, co pozwoli każdemu domownikowi na przyrządzenie kawy według własnych upodobań. Ten ekspres do kawy posiada ponadto zintegrowany młynek z 13-stopniową regulacją grubości zmielenia ziaren. Wyjmowany blok zaparzający ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Nowoczesny design idealnie wkomponuje się w klasyczne, jak i modernistyczne wnętrza.

Model Eletta Explore ECAM450.55.G znajdziesz <<TUTAJ!>>

Ekspres DELONGHI Eletta Explore ECAM450.65.S

Ekspres DELONGHI Eletta Explore ECAM450.65.S wyróżnia się dzięki systemom LatteCrema i LatteCrema Cool, które umożliwiają przygotowanie doskonałych kaw mlecznych. Co ciekawe, również na bazie mleka roślinnego, takiego jak sojowe, migdałowe czy owsiane, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Innowacyjne funkcje, m.in.: aplikacja mobilna umożliwiająca zdalne sterowanie i dostęp do ponad 100 przepisów, a także funkcja To Go z regulowaną tacką na kubki termiczne, sprawiają, że Eletta Explore to idealne rozwiązanie dla miłośników aromatycznej kawy w domu i w podróży.

Model Eletta Explore ECAM450.65.S znajdziesz <<TUTAJ!>>

Ekspres DELONGHI Eletta Explore ECAM450.86.T

Jako trzeci prezentujemy ekspres do kawy DELONGHI Eletta Explore ECAM450.86.T. Wyposażony w opatentowany blok zaparzający z regulowaną komorą, umożliwia precyzyjne dozowanie i zagęszczanie świeżo zmielonej kawy, dzięki czemu każdy napój smakuje jak z profesjonalnej kawiarni. Intuicyjne funkcje automatycznego czyszczenia i odkamieniania, a także możliwość mycia części w zmywarce, zapewniają łatwość użytkowania i higienę. Dodatkowo, wbudowany stalowy młynek z 13-poziomową regulacją stopnia zmielenia gwarantuje drobne i równomierne mielenie, co pozwala wydobyć pełnię smaku i aromatu kawy.

Model Eletta Explore ECAM450.86.T znajdziesz <<TUTAJ!>>

