Ekspres do kawy niejedno ma imię. W poszukiwaniu egzemplarza idealnego

Wiedząc, jakie mamy możliwości możemy przystąpić do właściwego wyboru. Jednymi z tańszych modeli jest seria ekspresów TCHIBO Cafissimo, których cena zaczyna się od 150 złotych. Kapsułki do tego modelu możemy zakupić w paczkach po 10, 30, 80, 96 lub 120 sztuk. Przeciętna cena najmniejszego opakowania oscyluje wokół ceny 20 złotych.

W przypadku ekspresów przelewowych, dobrze jest skupić się na modelach, które posiadają już wbudowany młynek do kawy. Pozwoli nam to zaoszczędzić sporo czasu rano, gdy śpieszymy się do pracy i chcemy jak najszybciej wypić kubek ciepłej kawy. Co prawda ceny urządzeń z wbudowanym młynkiem zaczynają się dopiero od kilkuset złotych, jednak szybko docenimy oszczędność czasu, jaką zapewni nam ten ostatni.