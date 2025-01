Ekstremalnie cienki laptop. Został stworzony dla graczy

Razer Blade 16 to wyjątkowo smukły i kompaktowy laptop stworzony z myślą o graczach ceniących mobilność. Urządzenie zapewnia wydajność typową dla linii Razer Blade, dzięki integracji najnowszej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX z serii 50 oraz debiutującego procesora AMD Ryzen AI 9.

Kilka słów o konstrukcji

Razer Blade 16 został zaprojektowany z myślą o zwiększonej mobilności, oferując nowoczesny wygląd z profilem o grubości minimalnej zaledwie 1,50 cm. Dzięki temu jest najcieńszym w historii laptopem do gier oferowanym przez Razera. Pomimo swych rozmiarów, Blade 16 pozostaje niezwykle trwały za sprawą swojej obudowy unibody. Konstrukcja ta, wykonana z jednolitego kawałka aluminium, pozwala na utrzymanie kompaktowych rozmiarów, zapewniając jednocześnie wysoką wytrzymałość.

Razer Blade 16 został wyposażony w nowoczesny system chłodzenia, który wykorzystuje komorę parową oraz podwójny wentylator. Taka konstrukcja skutecznie zarządza temperaturą urządzenia, zapewniając jednocześnie cichą pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. System chłodzenia pokrywa aż 57 proc. powierzchni płyty głównej, a żebra o grubości 0,05 mm wspomagają efektywne odprowadzanie ciepła

Wydajność

Razer Blade 16 wyposażono w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, który oferuje 24 GB pamięci GDDR7 VRAM i zapewnia do 155 W mocy graficznej, co przekłada się na znakomitą wydajność w renderowaniu. Dzięki potężnym możliwościom obliczeniowym wspieranym przez sztuczną inteligencję, seria RTX 50 zapewnia wyjątkową jakość wizualną oraz płynność wyświetlanych obrazów.

Razer Blade 16 © materiały prasowe

Z zastosowaniem technologii NVIDIA DLSS 4 możliwe jest zwiększenie wydajności, co pozwala na generowanie obrazów z niespotykaną dotąd prędkością, otwierając tym samym nowe ścieżki twórcze w ramach platformy NVIDIA Studio. Co więcej, użytkownicy zyskują dostęp do mikrousług NVIDIA NIM, które wykorzystują zaawansowane modele AI do tworzenia asystentów AI, agentów oraz procesów roboczych z maksymalną efektywnością w systemach z obsługą NIM.

Razer Blade 16 zostanie wyposażony w procesor AMD Ryzen - aż do AMD Ryzen AI 9 HX 370 z 12 rdzeniami oraz 24 wątkami, co czyni go idealnym do pracy przy dużym obciążeniu oraz intensywnych sesjach gamingowych. Procesor jest dodatkowo wyposażony w zaawansowaną jednostkę NPU (Neural Processing Unit), zdolną do przetworzenia aż 50 TOPS. Dzięki szybkiej pamięci LPDDR5X 8000 MHz, użytkownicy mogą znacząco poprawić swoją wydajność i efektywność pracy.

Wyświetlacz i klawiatura w Razer Blade 16

Razer Blade 16 został wyposażony w szybki i wyjątkowo wyraźny ekran OLED o rozdzielczości QHD+ oraz częstotliwości odświeżania 240 Hz, który osiągnął ocenę ClearMR 11000. Czas reakcji wynosi zaledwie 0,2 ms. Wyświetlacz oferuje profesjonalne profile kolorów, zweryfikowane przez Calman, umożliwiające odwzorowanie barw w przestrzeniach Rec.709, Adobe RGB i DCI-P3, co zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów do różnych wymagań użytkownika.

Razer Blade 16 © materiały prasowe

Laptop posiada także nowo zaprojektowaną klawiaturę z głębszym skokiem klawiszy o 1,5 mm, co stanowi wzrost o 50 proc. w porównaniu do wcześniejszych modeli. Klawisze wymagają siły aktywacji ok. 63 g, co zapewnia lepszą responsywność i komfort pisania. Klawiatura została wyposażona w rząd 5 klawiszy makr.

Razer Blade 16

Nowością w Razer Blade 16 jest wprowadzenie klawisza Copilot for Windows, który umożliwia błyskawiczny dostęp do asystenta AI. Funkcja ta pozwala użytkownikom na efektywniejszą pracę, przyspieszając realizację codziennych zadań.