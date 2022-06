Elon Musk o nowej generacji Starlinków. Mają być większe i wydajniejsze

Na wywiad Elona Muska zwrócił uwagę serwis Interesting Engineering . CEO Tesli i SpaceX zaprosił Tima Dodde'a do Starbase SpaceX w Boca Chica w Teksasie. To miejsce, w którym kosmiczna firma Muska produkuje rakiety i przeprowadza ich testy. Tutaj zlokalizowany jest również port kosmiczny.

Przypomnijmy, Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu na całym świecie, szczególnie na obszarach wiejskich i pozbawionych dostępu do szybkiego łącza szerokopasmowego. Pierwsze satelity od SpaceX trafiły na niską orbitę okołoziemską w maju 2019 roku, a kosmiczna firma Elona Muska regularnie wysyła kolejne urządzenia w kosmos. Do tej pory na orbitę trafiło około 2000 urządzeń, a 1600 z nich wciąż działa.