Elon Musk radzi Europie. Mówi o energii jądrowej

Elon Musk odniósł się również do obaw ludzi związanych ze szkodliwym promieniowaniem. Zaproponował nawet, że uda się we wskazaną lokalizację i zje jedzenie uprawiane niedaleko elektrowni na wizji, tak jak zrobił to podczas wizyty w Fukushimie. W ten sposób chce udowodnić, że "ryzyko związane z promieniowaniem jest dużo, dużo niższe niż większość ludzi sądzi".