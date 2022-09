Energia kołem się toczy. Z tą "oponą mocy" będziesz mieć ją zawsze przy sobie

Kalifornijska firma Jackery zajmująca się produkcją generatorów i banków energii podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie zaprezentowała urządzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak opona z zamontowanym ręcznym uchwytem . Trudno nie mieć tutaj również skojarzenia z prostą zabawką dla dzieci, jaką jest koło na patyku. W rzeczywistości jest to jednak nowatorski mobilny bank energii.

Jak wyjaśnili nam przedstawiciele firmy, tradycyjne zasilacze zewnętrzne są niewygodne do przenoszenia. Konstrukcja Light Cycle S1 w kształcie opony pozwala użytkownikom na łatwe przemieszczanie się z nim poprzez ciągnięcie za uchwyt. Niebanalny projekt pozwala również wyróżnić się w tłumie prostokątnych produktów oferowanych przez bezpośrednią konkurencję.

Unikalna konstrukcja opony Light Cycle S1 umożliwia użytkownikom łatwe transportowanie urządzenia na piechotę, co doskonale rozwiązuje problem przenoszenia urządzenia magazynującego energię o dużej pojemności. Wynalazek charakteryzujące się dużą mocą i pojemnością 5000Wh. Można dostosować go do 99 proc. urządzeń elektrycznych dostępnych na rynku i zapewnić im długą żywotność baterii.