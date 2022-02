F-15EX po pierwszym teście bojowym. To jeden z najszybszych myśliwców świata

Amerykanie poinformowali, że testy odbyły się w piątek, 25 stycznia nad Zatoką Meksykańską w ramach programu oceny systemów uzbrojenia powietrze-powietrze Combat Archer. Za sterami myśliwca F-15EX Eagle II należącego do 40. Eskadry Doświadczalnej siedzieli piloci – mjr. Benjamin Naumanna i mjr. Marka Smith.

Była to kolejna próba z udziałem F-15EX, która zbliża maszynę do oficjalnego wcielenia do służby w Siłach Powietrznych USA. Wcześniejsze próby polegały głównie na zintegrowanych testach rozwojowych oraz operacyjnych w locie i rozpoczęły się, gdy pierwsze dwa egzemplarze F-15EX o numerach bocznych 001 i 002 przybyły sił powietrznych Eglin na Florydzie w marcu i kwietniu 2021 roku.