Farma fotowoltaiczna przy kopalni. To dopiero początek

Wydawać by się mogło, że kopalnie węgla kamiennego to przedsiębiorstwa, które niekoniecznie chciałyby rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tymczasem sytuacja z Bogdanki udowadnia, że fotowoltaika może być rozwijana w bezpośrednim sąsiedztwie górnictwa. Zakończono prace instalacyjne na terenie PV Bogdanka w województwie lubelskim.

PV Bogdanka to pierwsza farma fotowoltaiczna spółki LW Bogdanka. Powstaje ona na terenach przemysłowych, w bezpośredniej bliskości zakładu górniczego w Bogdance i torów, którymi transportowany jest węgiel kamienny. Farma stanie na terenie o powierzchni 5,66 ha zainstalowano już ponad 5,5 tys. modułów fotowoltaicznych. Cały obiekt ma dysponować mocą 3 MWp.

- Budowa farmy to dowód na to, że już na poważnie wdrażamy w życie zapisy naszej nowej Strategii, która zakłada inwestycje Bogdanki w OZE. Przypomnę, że docelowo nasza spółka chce mieć około 500 MW mocy ze źródeł odnawialnych. To zatem nasz pierwszy krok w kierunku transformacji Spółki i w kierunku zielonej energii- powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.