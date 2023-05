Największa farma fotowoltaiczna Taurona. Pokazali zdjęcia

- Zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tysięcy gospodarstw domowych. Rozpoczęliśmy prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych ok. 60 MW zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.