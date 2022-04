Fiture wypuszcza lustro do ćwiczeń. Urządzenie poprawi błędy treningowe

Lustro korzysta z technologii Motion Engine i wbudowanego czujnika ruchu aby wykrywać ruchy użytkownika i oceniać, na ile są prawidłowe w stosunku do zadanego ćwiczenia. Sprzęt dodatkowo rozpoznaje gesty, ułatwiając wybranie programu treningowego oraz innych ustawień dotyczących ćwiczeń, a po zakończeniu treningu umożliwia pełny wgląd w postęp ćwiczącego.

Urządzenie, zgodnie z informacjami The Verge, ma około 110 cm wysokości, podobnie jak standardowe, stojące lustra. Sprzęt posiada głośniki do urozmaicenia treningu. Na ekranie użytkownik może zobaczyć swoje statystyki, kolejne ćwiczenia wraz ze sposobem ich wykonywania oraz tabelę wyników. Co ważne, wbudowany ekran nie jest dotykowy - twórcy chcieli uniknąć tworzenia się nieestetycznych smug.